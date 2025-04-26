«Милосердя і Євангеліє — ключові слова Франциска». У Ватикані проходить церемонія прощання з Папою Римським

У Ватикані триває церемонія прощання із Папою Римським

У Ватикані почалася церемонія прощання з Папою Римським Франциском.

Про це стало відомо з трансляції Vatican News.

Церемонія розпочалась об 11 годині. Закриту труну з тілом понтифіка перенесли на центральну площу Ватикану.

На прощання прийшли тисячі вірян

Перед цим відбувся обряд запечатування труни з тілом Франциска. У домовину до нього поклали всі символи влади Папи Римського.

Згідно з обрядом, обличчя Папи мають накрити білою тканиною, а в труну мають покласти мішок із монетами, викарбуваними під час його папства, з односторінковим rogito — письмовим звітом про папство Франциска.

Фото: Vatican News Фото: Vatican News Фото: Vatican News

На церемонію прощання з Папою Римським приїхали чимало світових лідерів, зокрема колишній президент США Джо Байден та нинішній лідер країни Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, лідер Франції Емманюель Макрон, а також президенти Аргентини, Литви, Японії, Єврокомісії прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, його італійська колега Джорджія Мелоні та чимало інших.

Володимир Зеленський у Ватикані Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн Дональд Трамп разом із дружиною Меланією

Церемонію поховання очолює декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре.

— Папа Римський був голосом, благаючим про мир, і закликаючи до розсудливості. Запрошуючи до чесних переговорів та чесних рішень. Тому що війна, як він казав, це лише смерть людей, руйнування домівок та знищення шкіл. Війна завжди залишає світ гіршим, ніж він був до неї, вона є завжди для всіх болючою та трагічною поразкою. Будувати мости, а не стіни. Цей заклик він повторював багато разів, — сказав Джованні Баттіста Ре.

Декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре читав літургію слова

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