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Наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах про мир, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо/ Фото: abcnews.Держсекретар США Марко Рубіо/ Фото: abcnews.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу NBC News

За його словами, Україна та РФ зараз перебувають найближче до укладання угоди за останні три роки.

Також Марко Рубіо заявив, що США не вводять нових санкцій проти РФ, оскільки сподіваються досягнути вирішення дипломатичним шляхом.

«Щойно ви починаєте робити такі речі, ви від них відмовляєтеся — ви прирікаєте себе на ще два роки війни, а ми не хочемо, щоб це сталося... Ніхто, крім нас, не розмовляє з обома сторонами», — сказав Марко Рубіо.

Нагадаємо, що українські урядовці провели зустріч у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини. Сторони обговорили можливості досягнення сталого миру, зокрема припинення вогню, залучення міжнародного військового контингенту та створення системи безпекових гарантій для України.

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