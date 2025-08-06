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Спецпосланець Трампа зустрівся з Путіним: говорили про війну в Україні та «сигнали» від США

Зустріч Володимира Путіна і Стіва Віткоффа, 6 серпня 2025 року. Фото: Пресслужба КремляЗустріч Володимира Путіна і Стіва Віткоффа, 6 серпня 2025 року. Фото: Пресслужба Кремля

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним у Кремлі. 

Зустріч тривала приблизно три години, повідомляють російські ЗМІ.

Як пише «РИА Новости», одразу після прибуття до Москви Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Разом вони відвідали ресторан «Восход» у парку «Заряддя», після чого делегація вирушила до Кремля. 

Офіційні теми переговорів залишають невідомими, однак радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що мова йшла про два головні питання: війну в Україні та стратегічне партнерство між Росією і США.

За словами Ушакова, під час зустрічі російський президент передав «деякі сигнали» американській стороні щодо ситуації в Україні, хоча деталі не розкриваються. Ушаков також зазначив, що певні «сигнали» надійшли і з боку Дональда Трампа.

Після завершення перемовин Дмитрієв, написав у соцмережах, що «діалог переможе».

Офіційної реакції з боку США на зустріч Путіна та Віткофф поки що не було.

Нагадаємо, вранці 6 серпня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув з візитом до Москви.

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