Спецпосланець Трампа зустрівся з Путіним: говорили про війну в Україні та «сигнали» від США

Зустріч Володимира Путіна і Стіва Віткоффа, 6 серпня 2025 року. Фото: Пресслужба Кремля

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним у Кремлі.

Зустріч тривала приблизно три години, повідомляють російські ЗМІ.

Як пише «РИА Новости», одразу після прибуття до Москви Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Разом вони відвідали ресторан «Восход» у парку «Заряддя», після чого делегація вирушила до Кремля.

Офіційні теми переговорів залишають невідомими, однак радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що мова йшла про два головні питання: війну в Україні та стратегічне партнерство між Росією і США.

За словами Ушакова, під час зустрічі російський президент передав «деякі сигнали» американській стороні щодо ситуації в Україні, хоча деталі не розкриваються. Ушаков також зазначив, що певні «сигнали» надійшли і з боку Дональда Трампа.

Після завершення перемовин Дмитрієв, написав у соцмережах, що «діалог переможе».

Офіційної реакції з боку США на зустріч Путіна та Віткофф поки що не було.

Нагадаємо, вранці 6 серпня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув з візитом до Москви.