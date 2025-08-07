Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    7 серпня, 2025

  • 27.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп заявив, що зустріч із Путіним може відбутися найближчим часом

Трамп заявив, що зустріч із Путіним може відбутися найближчим часом. Фото: getty imagesТрамп заявив, що зустріч із Путіним може відбутися найближчим часом. Фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що є велика ймовірність його особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Трамп він сказав під час брифінгу в Білому домі.

— Сьогодні ми мали дуже хороші переговори з Путіним. Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Не можу сказати точно — раніше вже був розчарований. Але ми вже допомогли завершити пʼять війн, — сказав Дональд Трамп.

Він також прокоментував візит свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Кремля: за словами Трампа, перемовини пройшли «дуже добре», хоч і не стали проривом.

Реклама

Крім того, Трамп заявив, що є «хороша перспектива» для зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним.

Президент США знову наголосив, що у війні Росії проти України «гинуть тисячі людей» і повторив свою тезу: «Цього б не сталося, якби я був президентом з самого початку».

Нагадаємо, вранці 6 серпня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув з візитом до Москви.

Як пише «РИА Новости», одразу після прибуття до Москви Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Разом вони відвідали ресторан «Восход» у парку «Заряддя», після чого делегація вирушила до Кремля.

Згодом після візиту спецпосланця США до Росії Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом по телефону. Він зазначив, що під час розмови політики обговорили «те, що було озвучено в Москві». У розмові також брали участь і деякі європейські лідери. 

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини: поранені восьмеро людей
У США заявили, що мир з Росією буде залежати від компромісу щодо територій
У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа вже погоджена
Реклама

Читайте також:

новини

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги

Світлана Іванченко
новини

Суднобудівний завод Миколаєва продає рефрижераторне судно, яке почали будувати 30 років тому

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку: «Ми зробили так, щоб пацієнт не став інвалідом»

Юлія Бойченко
новини

У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа вже погоджена
У США заявили, що мир з Росією буде залежати від компромісу щодо територій
Росія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини: поранені восьмеро людей

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

1 день тому

У Миколаєві через несанкціоновані земельні роботи пошкодили газопровід — з-під землі вирвався стовп газу

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay