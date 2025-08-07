Трамп заявив, що зустріч із Путіним може відбутися найближчим часом. Фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що є велика ймовірність його особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Трамп він сказав під час брифінгу в Білому домі.

— Сьогодні ми мали дуже хороші переговори з Путіним. Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Не можу сказати точно — раніше вже був розчарований. Але ми вже допомогли завершити пʼять війн, — сказав Дональд Трамп.

Він також прокоментував візит свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Кремля: за словами Трампа, перемовини пройшли «дуже добре», хоч і не стали проривом.

Крім того, Трамп заявив, що є «хороша перспектива» для зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним.

Президент США знову наголосив, що у війні Росії проти України «гинуть тисячі людей» і повторив свою тезу: «Цього б не сталося, якби я був президентом з самого початку».

Нагадаємо, вранці 6 серпня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув з візитом до Москви.

Як пише «РИА Новости», одразу після прибуття до Москви Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Разом вони відвідали ресторан «Восход» у парку «Заряддя», після чого делегація вирушила до Кремля.

Згодом після візиту спецпосланця США до Росії Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом по телефону. Він зазначив, що під час розмови політики обговорили «те, що було озвучено в Москві». У розмові також брали участь і деякі європейські лідери.