Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна може пройти в ОАЕ

Президент Росії Володимир Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним з підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє «Интерфакс».

«У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один з друзів — президент ОАЕ. Я думаю, ми вирішимо, але це було б одним з цілком підходящих місць», — сказав Володимир Путін .

Володимир Путін також зазначив, що «в цілому не має нічого проти» зустрічі з Володимир Зеленським, однак для цього мають бути створені «відповідні умови».

«А до створення таких умов, на жаль, поки далеко», — додав він.

Нагадаємо, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом уже узгоджена і може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше газета New York Times повідомила, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським сказав про намір зустрітись із Путіним вже наступного тижня. Трамп також висловив ідею про можливу тристоронню зустріч за участі України.

Пізніше на брифінгу президент США підтвердив, що бачить «хороші шанси» на переговори з Путіним і Зеленським.