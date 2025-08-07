Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    7 серпня, 2025

  • 27.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа вже погоджена

У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі Путіна з Трампом. Фото: Getty ImagesУ Кремлі підтвердили підготовку зустрічі Путіна з Трампом. Фото: Getty Images

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом уже узгоджена і може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости».

За словами Ушакова, сторони вже працюють над деталями майбутньої зустрічі. Також він сказав, що спецпредставник США Стів Віткофф під час візиту до Москви нібито запропонував провести тристоронню зустріч — за участі США, України та Росії, але в Кремлі цю ідею не коментують.

Нагадаємо, раніше газета New York Times повідомила, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським сказав про намір зустрітись із Путіним вже наступного тижня. Трамп також висловив ідею про можливу тристоронню зустріч за участі України.

Пізніше на брифінгу президент США підтвердив, що бачить «хороші шанси» на переговори з Путіним і Зеленським.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заявив, що зустріч із Путіним може відбутися найближчим часом
Росія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини: поранені восьмеро людей
У США заявили, що мир з Росією буде залежати від компромісу щодо територій
Реклама

Читайте також:

новини

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги

Світлана Іванченко
новини

Суднобудівний завод Миколаєва продає рефрижераторне судно, яке почали будувати 30 років тому

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку: «Ми зробили так, щоб пацієнт не став інвалідом»

Юлія Бойченко
новини

У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У США заявили, що мир з Росією буде залежати від компромісу щодо територій
Росія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини: поранені восьмеро людей
Трамп заявив, що зустріч із Путіним може відбутися найближчим часом

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

1 день тому

У Миколаєві через несанкціоновані земельні роботи пошкодили газопровід — з-під землі вирвався стовп газу

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay