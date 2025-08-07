У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа вже погоджена

У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі Путіна з Трампом. Фото: Getty Images

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом уже узгоджена і може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости».

За словами Ушакова, сторони вже працюють над деталями майбутньої зустрічі. Також він сказав, що спецпредставник США Стів Віткофф під час візиту до Москви нібито запропонував провести тристоронню зустріч — за участі США, України та Росії, але в Кремлі цю ідею не коментують.

Нагадаємо, раніше газета New York Times повідомила, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським сказав про намір зустрітись із Путіним вже наступного тижня. Трамп також висловив ідею про можливу тристоронню зустріч за участі України.

Пізніше на брифінгу президент США підтвердив, що бачить «хороші шанси» на переговори з Путіним і Зеленським.