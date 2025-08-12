На Алясці організовують акцію протесту перед зустріччю Путіна і Трампа

На Алясці готують акцію протесту перед зустріччю Путіна і Трампа. Скриншот: Stand UP Alaska

Низка громадських організацій в американському штаті Аляска анонсувала акцію протесту напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться в заяві організації Stand UP Alaska.

За інформацією організаторів, захід відбудеться 14 серпня у найбільшому місті штату — Анкориджі.

«Президент запросив Володимира Путіна. Ми тут, щоб сказати Трампу та Путіну: Аляска проти тиранії. #АляскаСтоїтьЗУкраїною», — йдеться у повідомленні.

Акція заявлена як мирний протест на знак солідарності з Україною. У коментарях на Facebook-сторінці Stand UP Alaska українські користувачі залишили слова подяки.

Водночас американські учасники обговорюють власні ініціативи. Зокрема, мешканцям району Гавернмент-Гілл пропонували вивісити кольори українського прапора на дахах, у дворах та на вулицях. Інші ж пропонували розмістити напис: «Ласкаво просимо до Києва».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска.

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з Путіним.