    13 серпня, 2025

  13 серпня , 2025 середа

Рубіо: зустріч Трампа з Путіним не є поступкою Росії

Рубіо заявив, що зустріч Трампа з Путіним не є поступкою Росії. Фото: golosameriki.comРубіо заявив, що зустріч Трампа з Путіним не є поступкою Росії. Фото: golosameriki.com

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована на п’ятницю зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці не є перемогою для Кремля.

За його словами, вона матиме ознайомчий характер. Про це він сказав в інтервʼю Сіду Розенбергу в подкасті Sid & Friends in the Morning.

Рубіо пояснив, що Трамп хоче особисто оцінити ситуацію, «дивлячись Путіну в очі», адже попередні телефонні розмови не дали бажаного результату. Держсекретар наголосив, що президент США відомий як сильний переговорник, особливо під час особистих зустрічей.

Він додав, що вже на початку переговорів стане зрозуміло, чи є шанс на успіх. При цьому Рубіо визнав, що розмова буде складною, бо війна в Україні дуже важлива для Путіна.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска 15 серпня.

Крім цього, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де має відбутися зустріч.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Проте конкретна дата події наразі не встановлена.

Слід також зазначити, що низка громадських організацій на Алясці анонсувала акцію протесту напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. За інформацією організаторів, захід відбудеться 14 серпня у найбільшому місті штату — Анкориджі.

