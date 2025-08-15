Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 26.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Фото: Getty ImagesЖителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images

В Анкориджі, штат Аляска, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна відбувся мітинг на підтримку України.

Як повідомив колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, учасники акції тримали прапори України та плакати з написами англійською: «Аляска підтримує Україну», «Росіє, іди з України» та «Путін — воєнний злочинець».

Організатори з організації Stand Up Alaska пояснюють, що виступають проти перебування у своєму штаті міжнародного воєнного злочинця. У зверненні вони зазначили:

«Президент запросив Володимира Путіна. Ми тут, щоб сказати Трампу та Путіну: Аляска проти тиранії», — йдеться в повідомленні організаторів.

Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty ImagesЖителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images
Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty ImagesЖителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images
Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty ImagesЖителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images
Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty ImagesЖителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images

Більше про зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.

Білий дім також розглядає можливість запросити на Аляску президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Точна дата поки не визначена, але, за даними CBS News з посиланням на власні джерела, вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Раніше Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на безумовному припиненні вогню.

Водночас The Telegraph повідомляє, що під час переговорів на Алясці Трамп може висунути пропозиції, які включатимуть економічні поступки Росії. За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, здатні пришвидшити досягнення домовленості про припинення вогню. Серед них — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.

Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни за добу атакували Миколаївщину 11 дронами
Росіяни били по 43 селах і містах Херсонщини: є загиблий і поранені
Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні
Росіяни били по 43 селах і містах Херсонщини: є загиблий і поранені
Росіяни за добу атакували Миколаївщину 11 дронами

Росіяни за добу атакували Миколаївщину 11 дронами

Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні

ДСНС про пожежі на Миколаївщині: «Скільки ще має згоріти, щоб достукатися до свідомості людей?»

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay