«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images

В Анкориджі, штат Аляска, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна відбувся мітинг на підтримку України.

Як повідомив колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш, учасники акції тримали прапори України та плакати з написами англійською: «Аляска підтримує Україну», «Росіє, іди з України» та «Путін — воєнний злочинець».

Організатори з організації Stand Up Alaska пояснюють, що виступають проти перебування у своєму штаті міжнародного воєнного злочинця. У зверненні вони зазначили:

«Президент запросив Володимира Путіна. Ми тут, щоб сказати Трампу та Путіну: Аляска проти тиранії», — йдеться в повідомленні організаторів.

Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images

Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images

Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images

Жителі Аляски протестують проти приїзду Путіна. Фото: Getty Images

Більше про зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.

Білий дім також розглядає можливість запросити на Аляску президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Точна дата поки не визначена, але, за даними CBS News з посиланням на власні джерела, вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Раніше Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на безумовному припиненні вогню.

Водночас The Telegraph повідомляє, що під час переговорів на Алясці Трамп може висунути пропозиції, які включатимуть економічні поступки Росії. За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, здатні пришвидшити досягнення домовленості про припинення вогню. Серед них — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.

Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.