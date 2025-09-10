Вночі польські військові збивали російські дрони, уряд заявив про «акт агресії»

Вночі польські військові збивали російські дрони. Фото: unn.ua

Під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

Через інцидент тимчасово закрили чотири аеропорти — два у Варшаві, а також у Жешуві та Любліні. Причиною назвали «незаплановану військову діяльність, пов’язану з національною безпекою».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив численні порушення повітряного простору та заявив, що перебуває в постійному контакті з президентом, міністром оборони і генеральним секретарем НАТО.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що до пошуку уламків залучено сили територіальної оборони. Жителів закликали не наближатися до можливих фрагментів дронів та інформувати поліцію.

В оперативному командуванні Збройних сил Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

У силах територіальної оборони Польщі повідомили, що можуть скоротити час явки для резервістів ТРО в деяких воєводствах.

Мапа, що показує час явки резервістів польського ТрО в різних регіонах країни. Фото: Wojska Obrony Terytorialnej

У воєводствах, що межують з Україною — Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському — резервісти повинні прибути на службу не пізніше ніж за 6 годин. В інших регіонах цей час довший, а на заході країни наразі скликати резервістів протягом доби не планують.

Нагадаємо, що у 2022 році польські ЗМІ повідомляли про двох загиблих людей після влучання ракети в Пшеводуві, у польському селі поблизу кордону з Україною. Водночас Росія заперечила, що дві її ракети впали на території члена НАТО Польщі.

Тоді також постраждала і сусідня Молдова, що залишилася частково без світла через російські обстріли України 15 листопада.