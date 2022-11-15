Россия возразила, что две ее ракеты, запущенные по Украине 15 ноября, упали на территории члена НАТО Польши, убив двух человек.

Министерство обороны РФ заявило, что сообщение об этом является «преднамеренной провокацией с целью эскалации ситуации».

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражение не наносилось. Опубликованные по горячим следам польские СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводов обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», – заявили в российском ведомстве.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории Польши, в результате чего погибли два человека.

Представитель польского правительства Петр Мюллер не подтвердил эту информацию от неназванного чиновника, но сказал, что руководство страны проводит экстренное совещание из-за «кризисной ситуации». Правительство не приводит деталей относительно того, связано ли заседание с российским массированным обстрелом Украины.

Польские СМИ ранее сообщали, что два человека погибли 15 ноября после попадания ракеты в Пшеводуве, польской деревне вблизи границы с Украиной.

Пострадала и оставшаяся частично без света соседняя Молдова из-за российских обстрелов Украины 15 ноября.