Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, передает Европейская правда со ссылкой на Polsat News.

Сообщение о заседании появилось незадолго до 18:00 по местному времени.

Причины созыва встречи не сообщаются.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали недалеко от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув у украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

В то же время Radio Lublin сообщает другую версию. Инцидент в Пшеводове произошел около 15.40 на перегрузочном весе, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции подтвердили в местной полиции. По предварительным выводам, въехавший на вес трактор внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек.

Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне был создан в октябре 2020 года решением премьер-министра Матеуша Моравецкого. Его первым председателем стал глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, занимавший в то время в правительстве должность вице-премьер-министра по вопросам безопасности. В состав комитета входят вице-премьер-министр, которого назначает глава правительства, глава Министерства обороны, глава Министерства внутренних дел, министр юстиции, министр-координатор спецслужб и глава дипломатии.

Задачами комитета является обеспечение координации подготовки, деятельности и эффективного принятия решений по национальной безопасности и обороне, а также подготовка предложений Совету министров или премьер-министру по этим вопросам.