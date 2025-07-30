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Сенатор США про санкції: «Путін не заслуговує додаткового часу»

Сенатор США Річард Блюменталь. Фото: ghall.com.uaСенатор США Річард Блюменталь. Фото: ghall.com.ua

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь заявив про необхідність якнайшвидшого голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії. На його думку, президент РФ Володимир Путін «не заслуговує додаткового часу».

Про це він сказав в інтерв’ю суспільному мовнику «Суспільне».

Річард Блюменталь вважає, що діючих санкцій недостатньо і їх потрібно посилити.

— Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все що робить президент — в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%, — зазначив сенатор.

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За його словами, у Сенаті вже є щонайменше 85 голосів на підтримку ініціативи, і ця кількість може зрости до 90.

Блюменталь підкреслив, що ухвалення законопроєкту є важливим кроком, аби показати єдність між президентом США та Конгресом у питанні підтримки України. Також він заявив, що нові санкції допоможуть зупинити війну, і Володимир Путін має це усвідомити.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському лідеру Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.

Слід зазначити, що Дональд Трамп незадоволений перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Водночас у Кремлі заявили, що ознайомилися із заявою президента США Дональда Трампа щодо скорочення термінів для врегулювання війни в Україні з 50 до 10-12 днів. Російська сторона також наголосила, що й надалі має намір захищати власні інтереси в межах переговорного процесу.

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