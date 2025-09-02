Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Трамп найближчими днями «уважно» вивчить питання санкцій проти Росії, — міністр фінансів США

Скотт Бессент заявив, що Трамп найближчими днями «уважно» вивчить питання санкцій проти Росії. Фото: Getty ImagesСкотт Бессент заявив, що Трамп найближчими днями «уважно» вивчить питання санкцій проти Росії. Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня розгляне можливість введення нових санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News.

За його словами, рішення пов’язане з тим, що російський президент Володимир Путін, попри останні переговори про мир, продовжив і навіть посилив бомбардування України.

— Путін після історичної зустрічі в Анкориджі та телефонної розмови, коли європейські лідери й президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що заявляв. Він у ганебний спосіб посилив удари. Тож усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня, — сказав Скотт Бессент.

Напередодні президент України Володимир Зеленський нагадав, що вже минуло два тижні з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

До цього, у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Водночас сенатор Конгресу США Річард Блюменталь наголосив про необхідність якнайшвидшого голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії. На його думку, президент РФ Володимир Путін «не заслуговує додаткового часу».

Слід зазначити, що майже 60% американців не впевнені у здатності Дональда Трампа приймати зважені рішення щодо війни між Росією та Україною.

