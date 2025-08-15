Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні

Більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні. Фото: ВВС

Напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним майже 60% американців не впевнені у його здатності приймати зважені рішення щодо війни між Росією та Україною.

Про це свідчить дані опитування Pew Research Center.

Згідно з даними дослідження, демократи значно рідше, ніж республіканці, вірять у компетентність президента у цьому питанні. Однак рівень довіри до Трампа впав навіть серед його однопартійців: 73% республіканців заявили, що «дещо» або «дуже впевнені» в його здатності впоратися з війною, порівняно з 81% у липні 2024 року.

Американці розділилися у поглядах на те, чи повинні США допомагати Україні оборонятися. Демократи частіше висловлюють підтримку такої допомоги.

Реклама

Крім того, менше громадян, ніж у березні, вважають, що Трамп надто підтримує Росію. Це пов’язують зі зміною його публічної риторики — останнім часом він почав різкіше критикувати Москву.

Опитування проводилося з 4 по 10 серпня 2025 року. Загалом 3554 учасники дискусії відповіли з 3784, які були відібрані, а рівень відповідей на рівні опитування склав 94%. Похибка вибірки для повної вибірки з 3554 респондентів становить плюс-мінус 1,8 відсоткового пункту.

Більше про зустріч Трампа і Путіна

15 серпня президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.

Білий дім також розглядає можливість запросити на Аляску президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Точна дата поки не визначена, але, за даними CBS News з посиланням на власні джерела, вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Раніше Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на безумовному припиненні вогню.

Водночас The Telegraph повідомляє, що під час переговорів на Алясці Трамп може висунути пропозиції, які включатимуть економічні поступки Росії. За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, здатні пришвидшити досягнення домовленості про припинення вогню. Серед них — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.

Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.