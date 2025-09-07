Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  неділя

    7 вересня, 2025

  7 вересня , 2025 неділя

Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб Європа пішла за нами, — глава Мінфіну США

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Associated PressМіністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Associated Press

Сполучені Штати Америки готові посилити економічний тиск на Росію, однак для цього потрібні відповідні дії із боку європейських союзників.

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на заяву репортера з питань економічної політики The New York Times Алана Рапопорта.

За словами журналіста, Скотт Бессент наголосив, що США готові посилити свій санкційний тиск на Москву, проте є певні умови для цього.

— Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами, — заявив голова Мінфіну США під час інтерв’ю.

Він також додав, що подальші вторинні санкції та запровадження тарифів для країн, які купують російську нафту, можуть довести економіку РФ до «повного колапсу» та «змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів».

Нагадаємо, раніше Бессент заявляв, що президент США Дональд Трамп найближчими днями «уважно» вивчить питання нових санкцій проти Росії

