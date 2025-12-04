Безкоштовні поїздки залізницею: за годину програму активували понад 30 тис. людей
- Аліна Квітко
3:22, 04 грудня, 2025
За першу годину від старту державної програми безкоштовних поїздок залізницею 3000 км її активували понад 30 тисяч українців.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
У компанії зазначили, що попит виявився миттєвим: «Перша тисяча квитків з прифронтових областей уже розлетілася — рейси із Запоріжжя та Харкова в топі».
Перший етап програми «3000 км Україною» запрацював напередодні. Вона дає можливість безкоштовно подорожувати у непікові періоди, коли в поїздах є вільні місця. Йдеться про вагони плацкарт, купе, регіональні поїзди та 2-й клас «Інтерсіті».
До програми одразу включено три поїзди до Миколаєва:
№101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ)
№109/110 Львів — Миколаїв
№121/122 Миколаїв — Київ
Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.
Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що ініціатива діятиме впродовж чотирьох місяців — у період, коли спостерігається найнижчий попит на залізничні перевезення, але водночас є значні видатки на утримання потягів.
