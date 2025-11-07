  • пʼятниця

Клуб

З 1 грудня в Україні запустять програму «УЗ-3000» з безоплатних перевезень залізницею

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Програму «УЗ-3000» з безоплатних перевезень залізницею планують запустити з 1 грудня.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, пише hromadske.

За її словами, ініціатива діятиме впродовж чотирьох місяців — у період, коли спостерігається найнижчий попит на залізничні перевезення, але водночас є значні видатки на утримання потягів.

«У такі періоди, коли попит менший, ми маємо можливість забезпечити додатково квитками громадян», — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами«Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Слід зазначити, що у державному бюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на реалізацію програми «зимової підтримки». Очікується, що нею скористаються понад 15 мільйонів громадян.

Також у бюджеті на 2026 рік уряд передбачив близько 16 мільярдів гривень для стабілізації фінансового стану «Укрзалізниці».

