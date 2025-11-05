  • середа

Уряд планує виділити ₴16 млрд на підтримку «Укрзалізниці»

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

У бюджеті на 2026 рік уряд передбачив близько 16 мільярдів гривень для стабілізації фінансового стану «Укрзалізниці».

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає «Укрінформ».

За її словами, держава продовжує підтримувати залізницю у складний період, адже кошти платників податків мають працювати на користь громадян.

«Ми створюємо можливість подорожувати за програмою «УЗ-3000» та заповнити місця, які зазвичай залишаються вільними. Водночас потрібно розуміти, що 16 мільярдів гривень підтримки — це не кошти саме на реалізацію програми 3000 кілометрів», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона додала, що цього року «Укрзалізниця» вже отримала 13 мільярдів гривень із резервного фонду держбюджету, зокрема для виплати зарплат працівникам.

Також уряд працює над системними рішеннями для зменшення збитковості пасажирських перевезень. Зокрема, планують поступово запровадити механізм покладання на «Укрзалізницю» зобов’язань із надання суспільно важливих послуг (ПСО).

Крім того, компанія взяла на себе зобов’язання скоротити власні витрати щонайменше на 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами«Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Слід зазначити, що у державному бюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на реалізацію програми «зимової підтримки». Очікується, що нею скористаються понад 15 мільйонів громадян.

