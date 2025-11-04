На виплати «зимової підтримки» в бюджеті заклали понад ₴14 млрд: коли можна подати заявку

На «зимову підтримку» в бюджеті заклали понад ₴14 млрд. Фото: emedbuh.expertus.com.ua

У державному бюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на реалізацію програми «зимової підтримки». Очікується, що нею скористаються понад 15 мільйонів громадян.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, цитує «Укрінформ».

За його словами, цієї зими запрацює програма «Тепла зима» — передбачено одноразову виплату у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій населення, а також допомогу у розмірі 1 000 гривень для всіх українців — дорослих і дітей. Крім того, діятиме проєкт «Укрзалізниця 3000», який дозволить безкоштовно подорожувати в межах трьох тисяч кілометрів у так званий «низький» сезон.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що програмою «Тепла зима» скористаються близько 660 тисяч людей. На ці виплати передбачено 4,4 мільярда гривень. Кошти можна буде витратити на придбання одягу, взуття чи лікарських засобів. Виплати нараховуватиме Пенсійний фонд України.

Подати заяву на отримання одноразової допомоги у 1000 гривень можна буде з 15 листопада до 15 грудня. За оцінками відомства, цією виплатою скористаються щонайменше 10 мільйонів українців, для чого у бюджеті передбачено 10 мільярдів гривень.

Слід зазначити, що 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити та представити пакет програм допомоги українцям на зимовий період — «Зимову підтримку». До пакета входитиме пряма фінансова допомога, як і минулого року, а також окремі асигнування для вразливих соціальних груп.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко прокоментувала анонсовану програму «зимової підтримки» та відкинула звинувачення у популізмі. За її словами, завдання держави — допомагати тим, хто перебуває у скрутному становищі. Водночас вона зазначила, що не завжди ті, хто очікує допомоги від держави, і ті, хто критикує такі рішення, перетинаються в реальному житті.