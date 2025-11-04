Це не популізм, а обов’язок уряду, — Свириденко про анонсовану виплату «зимової підтримки»

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко, Facebook

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко прокоментувала анонсовану програму «зимової підтримки» та відкинула звинувачення у популізмі.

Про це вона заявила під час закритої зустрічі з журналістами, передає «Главком».

За словами посадовиці, завдання держави — допомагати тим, хто перебуває у скрутному становищі. Водночас вона зазначила, що не завжди ті, хто очікує допомоги від держави, і ті, хто критикує такі рішення, перетинаються в реальному житті.

«Це не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наша задача», — сказала Юлія Свириденко.

Слід зазначити, що 1 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити та представити пакет програм допомоги українцям на зимовий період — «Зимову підтримку». До пакета входитиме пряма фінансова допомога, як і минулого року, а також окремі асигнування для вразливих соціальних груп.

Нагадаємо, що у минулому році з 1 грудня діяла програму допомоги «Є-підтримка». Згідно з нею, кожен українець мав можливість отримати тисячу гривень. Ці кошти можна було витратити на оплату товарів та послуг.