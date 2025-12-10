Як зросте мінімальна зарплата і скільки Україна витратить на оборону: держбюджет 2026
3:30, 10 грудня, 2025
Законопроєкт про державний бюджет України на 2026 рік уже очікує на підпис президента Володимира Зеленського. Верховна Рада ухвалила документ 3 грудня, а спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав його 8 грудня. За бюджет проголосували 257 депутатів із 345.
Як повідомляє NV, проєкт викликав жваві дискусії. У соцмережах критикували відсутність підвищення виплат військовим, тоді як економісти пояснювали: за нинішніх умов і враховуючи проблеми з фінансуванням це рішення є нереалістичним, і навіть скорочення витрат на інші напрями не компенсувало б необхідних сум.
Структура бюджету України в 2026 році:
- Доходи: 2,9 трильйони гривень
- Видатки: 4,8 трильйони гривень
- Дефіцит: 2,5 трильйони гривень (18,5% ВВП)
Доходи бюджету України
- ПДВ з імпорту — 683,6 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 15%
- ПДФО та військовий збір — 560,3 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 75%
- ПДВ з вироблених в Україні товарів і послуг — 393,4 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 24%
- Податок на прибуток підприємств — 325,3 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 32%
- Акциз з імпорту — 161,2 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 10%
- Акциз з українських товарів — 161,6 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 16%
Видатки, закладені до держбюджету
Витрати на обороноздатність складатимуть 27,2% ВВП. Напрямки видатків та зростання порівняно з 2025 роком у відсотках:
- Оборона та безпека — 2,8 трильйони гривень (+27%)
- Соціальний захист — 468,5 мільярди гривень (+11%)
- Охорона здоров’я — 258,6 мільярди гривень (+19%)
- Освіта — 273,9 млрд гривень (+38%)
- Підтримка ВПО — 72,6 мільярди гривень (+29%)
- Підтримка економіки та бізнесу — 51,8 мільярди гривень (+44%)
- Житлова політика — 47 мільярдів гривень
- Наука — 20,1 мільярди гривень (+39%)
- Ветеранська політика — 18,9 мільярди гривень (+80%)
- Агропромисловий комплекс — 14,1 мільярди гривень (+47%)
У 2026-му буде підвищено соціальні стандарти
- Мінімальна зарплата — зросте з 8 тисяч гривень до 8 647 гривень
- Загальний прожитковий мінімум — зросте з 2 920 гривень до 3209 гривень
- Прожитковий мінімум для працездатних осіб — зросте з 3028 гривень до 3328 гривень
- Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — зросте з 2361 гривень до 2595 гривень.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік, закріпивши норму про те, що в місцевих бюджетах залишатиметься 64% податку на доходи фізичних осіб. Водночас фактично громади отримають лише 60% ПДФО, адже додаткові 4% Рада зобов’язала спрямовувати виключно на погашення заборгованості з різниці в тарифах та розрахунки за енергоносії.
