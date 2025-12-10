Як зросте мінімальна зарплата і скільки Україна витратить на оборону: держбюджет 2026

Законопроєкт про державний бюджет України на 2026 рік уже очікує на підпис президента Володимира Зеленського. Верховна Рада ухвалила документ 3 грудня, а спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав його 8 грудня. За бюджет проголосували 257 депутатів із 345.

Як повідомляє NV, проєкт викликав жваві дискусії. У соцмережах критикували відсутність підвищення виплат військовим, тоді як економісти пояснювали: за нинішніх умов і враховуючи проблеми з фінансуванням це рішення є нереалістичним, і навіть скорочення витрат на інші напрями не компенсувало б необхідних сум.

Ключові параметри держбюджету-2026. Інфографіка: NV

Структура бюджету України в 2026 році:

Доходи: 2,9 трильйони гривень

Видатки: 4,8 трильйони гривень

Дефіцит: 2,5 трильйони гривень (18,5% ВВП)

Доходи бюджету України

ПДВ з імпорту — 683,6 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 15%

ПДФО та військовий збір — 560,3 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 75%

ПДВ з вироблених в Україні товарів і послуг — 393,4 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 24%

Податок на прибуток підприємств — 325,3 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 32%

Акциз з імпорту — 161,2 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 10%

Акциз з українських товарів — 161,6 мільярди гривень, зростання порівняно з 2025 роком — 16%

Видатки, закладені до держбюджету

Витрати на обороноздатність складатимуть 27,2% ВВП. Напрямки видатків та зростання порівняно з 2025 роком у відсотках:

Оборона та безпека — 2,8 трильйони гривень (+27%)

Соціальний захист — 468,5 мільярди гривень (+11%)

Охорона здоров’я — 258,6 мільярди гривень (+19%)

Освіта — 273,9 млрд гривень (+38%)

Підтримка ВПО — 72,6 мільярди гривень (+29%)

Підтримка економіки та бізнесу — 51,8 мільярди гривень (+44%)

Житлова політика — 47 мільярдів гривень

Наука — 20,1 мільярди гривень (+39%)

Ветеранська політика — 18,9 мільярди гривень (+80%)

Агропромисловий комплекс — 14,1 мільярди гривень (+47%)

У 2026-му буде підвищено соціальні стандарти

Мінімальна зарплата — зросте з 8 тисяч гривень до 8 647 гривень

Загальний прожитковий мінімум — зросте з 2 920 гривень до 3209 гривень

Прожитковий мінімум для працездатних осіб — зросте з 3028 гривень до 3328 гривень

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — зросте з 2361 гривень до 2595 гривень.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік, закріпивши норму про те, що в місцевих бюджетах залишатиметься 64% податку на доходи фізичних осіб. Водночас фактично громади отримають лише 60% ПДФО, адже додаткові 4% Рада зобов’язала спрямовувати виключно на погашення заборгованості з різниці в тарифах та розрахунки за енергоносії.