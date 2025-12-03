Укрзалізниця запустила програму безкоштовних поїздок: три поїзди прямують до Миколаєва

Укрзалізниця розпочала програму «3000 км Україною», ілюстраційне фото: Трибуна

Укрзалізниця розпочала програму «3000 км Україною», яка дозволяє пасажирам безкоштовно подорожувати залізницею. Серед доступних маршрутів три поїзди прямують до Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Отже, до програми одразу включено три поїзди до Миколаєва:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ)

№109/110 Львів – Миколаїв

№121/122 Миколаїв – Київ

Учасники можуть обирати вагони плацкарт, купе, регіональні поїзди та 2 клас Інтерсіті+. Кожен пасажир отримує до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, які можна використати поступово до кінця 2026 року.

Щоб оформити квиток, потрібно завантажити або оновити застосунок Укрзалізниці, пройти верифікацію через «Дія.Підпис» та обрати поїзд із позначкою «3000». Перші поїздки стануть доступними з 5 грудня.