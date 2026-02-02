«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

Дмитро Даниленко, новий керівник «Миколаївпастрансу», на апаратному засіданні 2 лютого. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на дані про те, що новопризначений керівник «Миколаївпастрансу», що родом з Донеччини, фігурує у базах даних «Миротворця». Мер сказав, що до повномасштабного вторгнення російський кордон перетинали і діючі українські високопосадовці.

Мова про це йшла під час апаратного засідання у Миколаївській міській раді 2 лютого, пишуть «МикВісті».

Олександр Сєнкевич розпочав засідання із цієї теми, відреагувавши на допис депутата Андрія Єрмолаєва, який він назвав «висєром». У публікації депутат оприлюднив скриншоти сторінки Дмитра Даниленка з фото у рамці «Полк Победы» за 2021 рік, а також дані з «Миротворця», де зазначено, що за інформацією прикордонників ФСБ Росії у 2015–2016 роках він відвідував Ростовську область.

Скриншот допису миколаївського депутата Андрія Єрмолаєва

Мер зауважив, що до 2022 року українські високопосадовці, які нині живуть і займають ключові посади в українському політикумі, відвідували Росію.

— Всі ми з вами читали, не назву інакше, як «висєр» пана Єрмолаєва, який є нашим з вами колегою і обіймає посаду директора департаменту боротьби з корупцією, внутрішнього аудиту і так далі. Він написав, що ось призначили директора, який в базі «Миротворець», перетинав кордон України, знаходячись на окупованій території. Ми ж тут всі з вами можемо казати, як є. Є деякі високопосадовці на різних посадах, які також знаходилися на окупованих територіях, перетинали кордон і так далі, — сказав мер.

Міський голова наголосив, що і Даниленко, і новопризначений керівник водоканалу Геннадій Ізюмов на момент повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році перебували в Маріуполі, який нині є окупованим. Обидва виїхали за кордон і згодом повернулися в Україну.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Обидва ці пани, яких сьогодні було призначено, на момент повномасштабного вторгнення знаходились у Маріуполі, який сьогодні досі в окупації. Вони вийшли і прийняли для себе рішення, що не хочуть жити на окупованій території. Вони виїхали закордон і повернулись в Україну, сьогодні працюють у Миколаєві. Що стосується пана Даниленка він з 2023 року працював керівником транспортного підрозділу Миколаївської ТЕЦ, — сказав Олександр Сєнкевич.

На прикладі призначених посадовців Олександр Сєнкевич розкритикував тих, хто намагається навішати ярлики на людей, які жили чи продовжують жити в окупації, називаючи їх сепаратистами.

— Люди, які прийняли рішення жити в Україні, потребують і ми повинні надавати додаткову підтримку. Я помічаю, що дуже часто люди, які кричать, що ми маємо боротись за кожен метр нашої землі, кажуть про сєпарів, людей, які жили на цих територіях. Моя особиста позиція — ми сьогодні боремось за окуповані території, де залишаються велика кількість українців, які не можуть покинути цю територію в силу тих чи інших причин. Ми з вами кажемо про те, що ми маємо повернути наших людей, а це означає, що разом із тим повернуться ті люди, які зараз там. Будемо ми з вами їх ділити на сорти? Цього не повинно бути. Єдиною державою потрібно бути не на словах. Ми повинні припинити цей побутовий сепаратизм. Прошу вас підтримувати керівників цих підприємств. Коли ви чуєте у розмовах «той сепар», «той з окупації», ви маєте припиняти ці розмови і робити свою справу: підтримувати Збройні сили і говорити, що Україна неподільна. Всіх, хто хоче жити в Росії, при деокупації туди й поїдуть. Наша задача — займатись розвитком Миколаєва, — наголосив міський голова.

Нагадаємо, що 29 січня новим керівником комунального підприємства «Миколаївпастранс» став колишній працівник Миколаївської ТЕЦ Дмитро Даниленко. Він є уродженцем міста Донецьк. З 2023 року він працював на Миколаївській ТЕЦ начальником транспортного цеху. До цього аналогічну посаду займав у Маріуполі.

Згідно його декларації за 2025 рік, його заробітна плата склала 1,2 мільйона гривень, що на місяць становило більше 101 тисячі гривень.