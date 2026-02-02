 Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -9.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -9.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

Дмитро Даниленко, новий керівник «Миколаївпастрансу», на апаратному засіданні 2 лютого. Фото: МикВістіДмитро Даниленко, новий керівник «Миколаївпастрансу», на апаратному засіданні 2 лютого. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на дані про те, що новопризначений керівник «Миколаївпастрансу», що родом з Донеччини, фігурує у базах даних «Миротворця». Мер сказав, що до повномасштабного вторгнення російський кордон перетинали і діючі українські високопосадовці.

Мова про це йшла під час апаратного засідання у Миколаївській міській раді 2 лютого, пишуть «МикВісті».

Олександр Сєнкевич розпочав засідання із цієї теми, відреагувавши на допис депутата Андрія Єрмолаєва, який він назвав «висєром». У публікації депутат оприлюднив скриншоти сторінки Дмитра Даниленка з фото у рамці «Полк Победы» за 2021 рік, а також дані з «Миротворця», де зазначено, що за інформацією прикордонників ФСБ Росії у 2015–2016 роках він відвідував Ростовську область.

Скриншот допису миколаївського депутата Андрія ЄрмолаєваСкриншот допису миколаївського депутата Андрія Єрмолаєва

Мер зауважив, що до 2022 року українські високопосадовці, які нині живуть і займають ключові посади в українському політикумі, відвідували Росію.

— Всі ми з вами читали, не назву інакше, як «висєр» пана Єрмолаєва, який є нашим з вами колегою і обіймає посаду директора департаменту боротьби з корупцією, внутрішнього аудиту і так далі. Він написав, що ось призначили директора, який в базі «Миротворець», перетинав кордон України, знаходячись на окупованій території. Ми ж тут всі з вами можемо казати, як є. Є деякі високопосадовці на різних посадах, які також знаходилися на окупованих територіях, перетинали кордон і так далі, — сказав мер.

Міський голова наголосив, що і Даниленко, і новопризначений керівник водоканалу Геннадій Ізюмов на момент повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році перебували в Маріуполі, який нині є окупованим. Обидва виїхали за кордон і згодом повернулися в Україну.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Обидва ці пани, яких сьогодні було призначено, на момент повномасштабного вторгнення знаходились у Маріуполі, який сьогодні досі в окупації. Вони вийшли і прийняли для себе рішення, що не хочуть жити на окупованій території. Вони виїхали закордон і повернулись в Україну, сьогодні працюють у Миколаєві. Що стосується пана Даниленка він з 2023 року працював керівником транспортного підрозділу Миколаївської ТЕЦ, — сказав Олександр Сєнкевич.

На прикладі призначених посадовців Олександр Сєнкевич розкритикував тих, хто намагається навішати ярлики на людей, які жили чи продовжують жити в окупації, називаючи їх сепаратистами.

— Люди, які прийняли рішення жити в Україні, потребують і ми повинні надавати додаткову підтримку. Я помічаю, що дуже часто люди, які кричать, що ми маємо боротись за кожен метр нашої землі, кажуть про сєпарів, людей, які жили на цих територіях. Моя особиста позиція — ми сьогодні боремось за окуповані території, де залишаються велика кількість українців, які не можуть покинути цю територію в силу тих чи інших причин. Ми з вами кажемо про те, що ми маємо повернути наших людей, а це означає, що разом із тим повернуться ті люди, які зараз там. Будемо ми з вами їх ділити на сорти? Цього не повинно бути. Єдиною державою потрібно бути не на словах. Ми повинні припинити цей побутовий сепаратизм. Прошу вас підтримувати керівників цих підприємств. Коли ви чуєте у розмовах «той сепар», «той з окупації», ви маєте припиняти ці розмови і робити свою справу: підтримувати Збройні сили і говорити, що Україна неподільна. Всіх, хто хоче жити в Росії, при деокупації туди й поїдуть. Наша задача — займатись розвитком Миколаєва, — наголосив міський голова.

Нагадаємо, що 29 січня новим керівником комунального підприємства «Миколаївпастранс» став колишній працівник Миколаївської ТЕЦ Дмитро Даниленко. Він є уродженцем міста Донецьк. З 2023 року він працював на Миколаївській ТЕЦ начальником транспортного цеху. До цього аналогічну посаду займав у Маріуполі.

Згідно його декларації за 2025 рік, його заробітна плата склала 1,2 мільйона гривень, що на місяць становило більше 101 тисячі гривень.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Директор пастрансу пояснив відставку тим, що його «ігнорили» 4 місяці. Сєнкевич відповів, що робота незадовільна
Сєнкевич призначив нового керівника пастрансу — ним став працівник Миколаївської ТЕЦ
Сенкевич закликав ОСББ та бізнес розчистити й посипати доріжки поруч з собою через можливу негоду
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

Аліса Мелік-Адамян
новини
На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

Світлана Іванченко
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сенкевич закликав ОСББ та бізнес розчистити й посипати доріжки поруч з собою через можливу негоду
Сєнкевич призначив нового керівника пастрансу — ним став працівник Миколаївської ТЕЦ
Директор пастрансу пояснив відставку тим, що його «ігнорили» 4 місяці. Сєнкевич відповів, що робота незадовільна

Єдиний спосіб досягти миру в Україні — це політика, яку проводить Трамп щодо РФ, — Кім

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено будинок

Росія вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: 12 загиблих, 16 поранених