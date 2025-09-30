  • вівторок

Доба на Миколаївщині: вночі збили дрон, ворог атакував Очаків

Наслідки атаки Миколаєва у лютому 2025 року. Архівне фото МикВістіНаслідки атаки Миколаєва у лютому 2025 року. Архівне фото МикВісті

У ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони збили або подавили один ворожий безпілотник типу Shahed над Миколаївською областю.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Водночас упродовж учорашнього дня російські війська сім разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Внаслідок одного з ударів у місті Очаків пошкоджено два приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, учора 28 вересня російські війська атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.

