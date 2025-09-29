Дві громади на Миколаївщині атакували FPV-дронами та артилерією
- Даріна Мельничук
8:14, 29 вересня, 2025
Учора 28 вересня російські війська атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що росіяни 13 разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Також вдень обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.
Наразі інформація щодо пошкоджень та постраждалих відсутня.
Нагадаємо, протягом доби 27 вересня російські війська здійснили масовані атаки по Миколаївському району.
