Дві громади на Миколаївщині атакували FPV-дронами та артилерією

Наслідки атаки 5 квітня у Миколаєві. Ілюстраційне фото: МикВістіНаслідки атаки 5 квітня у Миколаєві. Ілюстраційне фото: МикВісті

Учора 28 вересня російські війська атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що росіяни 13 разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Також вдень обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. 

Наразі інформація щодо пошкоджень та постраждалих відсутня.

Нагадаємо, протягом доби 27 вересня російські війська здійснили масовані атаки по Миколаївському району.

