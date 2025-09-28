  • неділя

Ворог атакував Миколаївщину дронами та артилерією: поранено двоє людей, є руйнування

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Протягом доби 27 вересня російські війська здійснили масовані атаки по Миколаївському району.

За даними Миколаївської ОВА,  станом на 7:30 ранку ворог скерував дванадцять FPV-дронів по Очакову та прибережній зоні громади. Унаслідок обстрілів поранення дістали 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Обох госпіталізували, лікарі оцінюють їхній стан як стабільний, середньої важкості. Крім того, пошкоджено приватний будинок.

Окрім цього уночі агресор атакував саме місто ще близько десятком дронів-камікадзе типу «Shahed». Від удару постраждала рекреаційна інфраструктура, пошкоджено будівлі баз відпочинку, виникли пожежі. За попередніми даними, серед цивільних жертв немає.

Також протягом доби російські війська двічі застосували FPV-дрони та обстріляли артилерією територію Куцурубської громади.

Увечері удар, попередньо з реактивної системи залпового вогню, завдано по Галицинівській громаді. За межами села Лимани виникла пожежа на відкритій місцевості. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня сили протиповітряної оборони знищили понад 20 ворожих дронів-камікадзе «Shahed» та дронів-імітаторів. А напередодні, 26 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади й обстріляла останню з артилерії.

