Росіяни дронами та артилерією атакували Миколаївщину
- Світлана Іванченко
7:47, 27 вересня, 2025
У п’ятницю, 26 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також обстріляла Куцурубську громаду з артилерії.
Як повідомили в Миколаївській ОВА, станом на 07:23 27 вересня інформації про руйнування чи постраждалих немає.
Крім того, вночі в області тривали бойові дії — деталі обіцяють оприлюднити пізніше.
Нагадаємо, що 25 вересня російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
