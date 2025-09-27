Росіяни дронами та артилерією атакували Миколаївщину

Наслідки атак РФ по Миколаєву. Архівне фото: «МикВісті»

У п’ятницю, 26 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також обстріляла Куцурубську громаду з артилерії.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, станом на 07:23 27 вересня інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Крім того, вночі в області тривали бойові дії — деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, що 25 вересня російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.