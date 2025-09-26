  • пʼятниця

    26 вересня, 2025

  • 12.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 12.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинок

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі олядають руйнування свої домівок. Ілюстраційне фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі олядають руйнування свої домівок. Ілюстраційне фото: МикВісті

Учора 25 вересня російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, росіяни обстріли Куцурубську громаду обстріляли з артилерії. 

Внаслідок одного з обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також вночі в області збили 11 безпілотників «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Ще вночі велась бойова робота. Деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed». Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль
Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено інфраструктуру та знеструмлено ділянки залізниці
Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди
Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено інфраструктуру та знеструмлено ділянки залізниці
На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси