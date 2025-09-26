Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинок
Даріна Мельничук
8:13, 26 вересня, 2025
Учора 25 вересня російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім цього, росіяни обстріли Куцурубську громаду обстріляли з артилерії.
Внаслідок одного з обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Також вночі в області збили 11 безпілотників «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Ще вночі велась бойова робота. Деталі повідомлять згодом.
Нагадаємо, вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed». Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці.
