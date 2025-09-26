Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинок

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня: місцеві жителі олядають руйнування свої домівок. Ілюстраційне фото: МикВісті

Учора 25 вересня російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, росіяни обстріли Куцурубську громаду обстріляли з артилерії.

Внаслідок одного з обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також вночі в області збили 11 безпілотників «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Ще вночі велась бойова робота. Деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed». Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці.