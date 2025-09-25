Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено інфраструктуру та знеструмлено ділянки залізниці

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Вдень 24 вересня та вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed».

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці. Наразі ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Також двічі обстріляли з артилерії Куцурубську та Галицинівську громади. Через обстріл в селі Лупареве пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Крім того, вночі на 25 вересня велась бойова робота. Деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, минулої доби російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Внаслідок обстрілів в селі Дніпровське пошкоджено лінію електропередач.