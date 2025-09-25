  • четвер

    25 вересня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено інфраструктуру та знеструмлено ділянки залізниці

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Вдень 24 вересня та вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed». 

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці. Наразі ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Також двічі обстріляли з артилерії Куцурубську та Галицинівську громади. Через обстріл в селі Лупареве пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Крім того, вночі на 25 вересня велась бойова робота. Деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, минулої доби російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Внаслідок обстрілів в селі Дніпровське пошкоджено лінію електропередач. 

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів
На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль
Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди
Реклама

Читайте також:

новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди
На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль
Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Борг у понад ₴1 млрд: «Миколаївоблтеплоенерго» чекає на виконання обіцянки президента виплатити різницю в тарифах

3 години тому

Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди

Головне сьогодні