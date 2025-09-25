Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено інфраструктуру та знеструмлено ділянки залізниці
Даріна Мельничук
8:29, 25 вересня, 2025
Вдень 24 вересня та вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed».
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці. Наразі ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.
Росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду.
Також двічі обстріляли з артилерії Куцурубську та Галицинівську громади. Через обстріл в селі Лупареве пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Крім того, вночі на 25 вересня велась бойова робота. Деталі повідомлять згодом.
Нагадаємо, минулої доби російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Внаслідок обстрілів в селі Дніпровське пошкоджено лінію електропередач.
