На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль

Вдень 23 вересня та вночі 24 вересня російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.

Внаслідок обстрілів в селі Дніпровське пошкоджено лінію електропередач. Наразі всі споживачі вже заживлені.

В селі Лупарево пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

За даними ОВА, вночі в області збили п'ять ударних дронів «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.