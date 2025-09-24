На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль
- Даріна Мельничук
8:31, 24 вересня, 2025
Вдень 23 вересня та вночі 24 вересня російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім цього, росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.
Внаслідок обстрілів в селі Дніпровське пошкоджено лінію електропередач. Наразі всі споживачі вже заживлені.
В селі Лупарево пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.
За даними ОВА, вночі в області збили п'ять ударних дронів «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.
Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.
