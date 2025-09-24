Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    24 вересня, 2025

  • 20.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 24 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 20.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

Вдень 23 вересня та вночі 24 вересня російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.

Внаслідок обстрілів в селі Дніпровське пошкоджено лінію електропередач. Наразі всі споживачі вже заживлені.

В селі Лупарево пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

За даними ОВА, вночі в області збили п'ять ударних дронів «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

На Миколаївщині збили вісім безпілотників
Через обстріли на Миколаївщині пошкоджені приватні та дачні будинки
Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів
Через обстріли на Миколаївщині пошкоджені приватні та дачні будинки
На Миколаївщині збили вісім безпілотників

Трамп більше не намагається примирити Україну з Росією: «Бажаю обом країнам успіху»

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay