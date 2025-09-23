Через обстріли на Миколаївщині пошкоджені приватні та дачні будинки
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
8:18, 23 вересня, 2025
-
Вдень 22 вересня та вночі 21 вересня російські війська атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також зазначається, що росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.
У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.
За інформацією ОВА, у ніч на 23 вересня в області сили та засоби протиповітряної оборони вели бойову роботу. Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, вдень 21 вересня та вночі 22 вересня російські війська 14 разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.
