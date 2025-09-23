Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    23 вересня, 2025

  • 24.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через обстріли на Миколаївщині пошкоджені приватні та дачні будинки

Наслідки російського удару по Миколаївщині. архівне фото: «МикВісті»Наслідки російського удару по Миколаївщині. архівне фото: «МикВісті»

Вдень 22 вересня та вночі 21 вересня російські війська атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також зазначається, що росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.

У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.

За інформацією ОВА, у ніч на 23 вересня в області сили та засоби протиповітряної оборони вели бойову роботу. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, вдень 21 вересня та вночі 22 вересня російські війська 14 разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Росіяни за добу атакували три громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та лінію електропередач
На Миколаївщині збили вісім безпілотників
Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів
На Миколаївщині збили вісім безпілотників
Росіяни за добу атакували три громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та лінію електропередач

Миколаївці просять перевірити законність кіосків в Інгульському районі міста

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

1 година тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay