Через обстріли на Миколаївщині пошкоджені приватні та дачні будинки

Наслідки російського удару по Миколаївщині. архівне фото: «МикВісті»

Вдень 22 вересня та вночі 21 вересня російські війська атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також зазначається, що росіяни обстріляли з артилерії Куцурубську громаду.

У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.

За інформацією ОВА, у ніч на 23 вересня в області сили та засоби протиповітряної оборони вели бойову роботу. Деталі обіцяють повідомити згодом.