Росіяни за добу атакували три громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та лінію електропередач

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: «МикВісті», для ілюстрації

Вдень 21 вересня та вночі 22 вересня російські війська 14 разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено повітряну лінію електропередач, наразі всі споживачі вже заживлені.

Крім цього, у селі Солончаки через пожежу пошкоджено приватний будинок. У селі Лупареве пошкоджено дачний будинок та автомобіль.

Також у селі Лимани пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Нагадаємо, минулої доби російські війська 19 разів атакував FPV-дронами території Куцурубської та Очаківської громад Миколаївського району.