Росіяни за добу атакували три громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та лінію електропередач
- Даріна Мельничук
8:16, 22 вересня, 2025
Вдень 21 вересня та вночі 22 вересня російські війська 14 разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено повітряну лінію електропередач, наразі всі споживачі вже заживлені.
Крім цього, у селі Солончаки через пожежу пошкоджено приватний будинок. У селі Лупареве пошкоджено дачний будинок та автомобіль.
Також у селі Лимани пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.
Нагадаємо, минулої доби російські війська 19 разів атакував FPV-дронами території Куцурубської та Очаківської громад Миколаївського району.
