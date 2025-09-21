На Миколаївщині внаслідок обстрілу поранена жінка
-
- Альона Коханчук
-
•
-
8:19, 21 вересня, 2025
-
Протягом минулої доби російські війська 19 разів атакував FPV-дронами території Куцурубської та Очаківської громад Миколаївського району.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, у селі Дмитрівка під час однієї з атак поранення отримала 68-річна жінка. Її госпіталізували, нині стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу також пошкоджено приватний будинок.
Нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня та вдень Миколаївська область та місто зазнали масованих ворожих атак.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.