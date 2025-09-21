На Миколаївщині внаслідок обстрілу поранена жінка

Наслідки російського удару по Миколаївщині. архівне фото: «МикВісті»

Протягом минулої доби російські війська 19 разів атакував FPV-дронами території Куцурубської та Очаківської громад Миколаївського району.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, у селі Дмитрівка під час однієї з атак поранення отримала 68-річна жінка. Її госпіталізували, нині стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу також пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня та вдень Миколаївська область та місто зазнали масованих ворожих атак.