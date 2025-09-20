Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  • субота

    20 вересня, 2025

Ворог атакував Миколаївщину балістикою та дронами: під ударом опинилася промислова інфраструктура та приватні будинки

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У ніч проти 20 вересня та вдень Миколаївська область та місто зазнали масованих ворожих атак.

Так, за інформацією ОВА під ранок російські війська завдали комбінованого удару по Миколаєву, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе типу Shahed. Під ударом опинилася промислова інфраструктура міста, виникли пожежі. Станом на 07:00 ранку інформації про постраждалих немає.

У Баштанському районі вночі ворог атакував фермерське господарство у Снігурівській громаді. Внаслідок удару дронами Shahed спалахнули склади. Вибухова хвиля пошкодила чотири приватні будинки та два автомобілі. Люди не постраждали.

Крім того, упродовж дня окупанти сім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. У селі Дмитрівка зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора, з 18 на 19 вересня, російська армія пошкодила FPV-дроном приватний будинок в Очакові на Миколаївщині.

