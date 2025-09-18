В Очакові російський дрон пошкодив приватний будинок
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
8:15, 18 вересня, 2025
-
Російська армія пошкодила FPV-дроном приватний будинок в Очакові на Миколаївщині.
Про це повідомляється у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Обстріл стався учора, 17 вересня. Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.
Як зазначають в ОВА, постраждалих через атаку серед місцевих немає.
Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни чотири рази били дронами FPV по Куцурубській і Галицинівській громадах Миколаївського району.
Останні новини про: Обстріл Миколаївщини
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.