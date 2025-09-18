Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    18 вересня, 2025

  • 17°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 17° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Очакові російський дрон пошкодив приватний будинок

Зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки цивільних на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»Зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки цивільних на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

Російська армія пошкодила FPV-дроном приватний будинок в Очакові на Миколаївщині.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Обстріл стався учора, 17 вересня. Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Як зазначають в ОВА, постраждалих через атаку серед місцевих немає.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни чотири рази били дронами FPV по Куцурубській і Галицинівській громадах Миколаївського району.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

На Миколаївщині через атаку дрона поранено чоловіка
Росія атакувала ферму на Миколаївщині: загинув чоловік, зруйновано техніку й будівлі
Через обстріл у передмісті Миколаєва пошкоджені будинки, у Куцурубі знищено сільгосптехніку та загинули тварини
Реклама

Читайте також:

новини

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Аліна Квітко
новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Через обстріл у передмісті Миколаєва пошкоджені будинки, у Куцурубі знищено сільгосптехніку та загинули тварини
Росія атакувала ферму на Миколаївщині: загинув чоловік, зруйновано техніку й будівлі
На Миколаївщині через атаку дрона поранено чоловіка

Уряд пропонує скоротити ПДФО для громад до 60%: місцеві бюджети можуть втратити ₴15,9 млрд

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

4 години тому

Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay