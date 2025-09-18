В Очакові російський дрон пошкодив приватний будинок

Зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки цивільних на Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

Російська армія пошкодила FPV-дроном приватний будинок в Очакові на Миколаївщині.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Обстріл стався учора, 17 вересня. Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Як зазначають в ОВА, постраждалих через атаку серед місцевих немає.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни чотири рази били дронами FPV по Куцурубській і Галицинівській громадах Миколаївського району.