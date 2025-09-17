Через обстріл у передмісті Миколаєва пошкоджені будинки, у Куцурубі постраждала ферма, загинули тварини

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: «МикВісті», для ілюстрації

Протягом доби росіяни чотири рази били дронами FPV по Куцурубській і Галицинівській громадах Миколаївського району.

Про це 17 вересня повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У селі Куцуруб безпілотники пошкодили комбайн, загинули дві свійські тварини. У селі Лимани дрони влучили по житловій забудові: пошкоджені два приватні будинки та автомобіль. За попередніми даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, також вночі 15 вересня російський дрон атакував фермерське господарство на Миколаївщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, який перебував у кабіні трактора. Також знищено сільськогосподарську техніку та пошкоджено будівлю сусідньої ферми.