Понад 20 російських «шахедів» та дронів-імітаторів знешкодили на Миколаївщині за ніч
- Світлана Іванченко
9:38, 27 вересня, 2025
У ніч на 27 вересня сили ППО знищили та подавили 21 російських безпілотник типу Shahed і кілька безпілотників-імітаторів над Миколаївщиною.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
«Вночі в області збито/подавлено 21 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі в області тривала бойова робота. А 26 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також обстріляла Куцурубську громаду з артилерії.
