Понад 20 російських «шахедів» та дронів-імітаторів знешкодили на Миколаївщині за ніч

Понад 20 російських «шахедів» знешкодили на Миколаївщині за ніч. Архівне фото «МикВісті»

У ніч на 27 вересня сили ППО знищили та подавили 21 російських безпілотник типу Shahed і кілька безпілотників-імітаторів над Миколаївщиною.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

«Вночі в області збито/подавлено 21 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі в області тривала бойова робота. А 26 вересня, російська армія атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також обстріляла Куцурубську громаду з артилерії.