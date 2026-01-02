 Миколаїв: за рік обстежили понад 2 тисячі будинків, пошкоджених війною

У Миколаєві за рік обстежили понад 2 тисячі об’єктів, пошкоджених обстрілами

Будівельники зносять будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Будівельники зносять будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

За минулий рік у Миколаєві провели 2 тисячі 128 обстежень будинків, пошкоджених унаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зокрема, фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва обстежили 198 багатоквартирних будинків, 1520 квартир, 280 приватних житлових будинків і будинків садового типу, два гуртожитки, а також 128 нежитлових приміщень.

«До реєстру пошкодженого та знищеного майна управлінням ДАБК внесено 1 тисячу 846 будівель (споруд) та створено 1 тисячу 397 актів», — повідомили у міськраді.

Водночас до реєстру руйнування та відновлення об’єктів міста Миколаєва внесли 645 будівель та 1 тисячу 339 актів.

У міській раді зазначають, що у 2025 році кількість таких обстежень зросла майже на 50% порівняно з 2024 роком.

Нагадаємо, у державній цифровій системі DREAM зареєстровано вже 745 проєктів з відбудови у Миколаївській області на понад 92 мільярда гривень. Наразі з них профінансовано лише 12,9 %, що складає 12 мільярдів гривень.

Сюди увійшли проєкти з ремонту, реконструкції, модернізації, капітального ремонту об'єктів в області, а також закупівля обладнання.

Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик

На Миколаївщині у 2025 році мешканці були без світла понад 350 годин

5 годин тому

Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші

Юлія Бойченко

Головне сьогодні