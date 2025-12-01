У Миколаєві загорівся дах багатоповерхівки після удару «Шахеда»
8:00, 01 грудня, 2025
У понеділок 1 грудня через удар «Шахедів» по Миколаєву загорівся дах багатоповерхівки.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Близько 6:34 у Миколаєві оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про рух російських БпЛА у напрямку міста.
Згодом в ОВА повідомили, що через удари «Шахедів» зайнялася покрівля однієї з багатоповерхівок. На місці працюють усі необхідні служби.
Нагадаємо, що у неділю, 30 листопада, Миколаїв атакували безпілотники. Перший вибух пролунав близько 11:04. Згодом у місті було чути ще вибухи. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про небезпеку БпЛА. Після цього голова Миколаївської ОВА повідомив про пошкоджені вантажівки та пожежу на складі.
