Клуб

ДСНС показали бойову частину дрона, яка не розірвалася на даху будинку у Миколаєві

Шахед, який впав на багатоперхівку у Миколаєві. Фото: ДСНС МиколаївщиниШахед, який впав на багатоперхівку у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники показали знищений безпілотник, який вранці 1 грудня впав на дах девʼятиповерхівки і не здетонував.

Фото наслідків російської атаки відомство опублікувало на сторінках соцмереж.

Попередньо це був безпілотник типу «Shahed». Через падіння БпЛА та його уламків на дах дев’ятиповерхового житлового будинку загорілась ліфтова шахта. Площа горіння склала 20 квадратних метрів. З будинку та двох сусідніх, а також поруч розташованого дитячого садочка та ліцею рятувальники евакуювали 240 людей, у тому числі 5 маломобільних мешканців будинків.

Рятувальники евакуювали 240 людей, які знаходились в епіцентрі можливого підриву. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники евакуювали 240 людей, які знаходились в епіцентрі можливого підриву. Фото: ДСНС Миколаївщини
Рятувальники евакуювали 240 людей, які знаходились в епіцентрі можливого підриву. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники евакуювали 240 людей, які знаходились в епіцентрі можливого підриву. Фото: ДСНС Миколаївщини
Рятувальники евакуювали 240 людей, які знаходились в епіцентрі можливого підриву. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники евакуювали 240 людей, які знаходились в епіцентрі можливого підриву. Фото: ДСНС Миколаївщини

На місці працювали підрозділи ДСНС, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, правоохоронці, медики, аварійні бригади Миколаївобленерго та Миколаївгаз. Додатково залучалась група піротехнічних робіт для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних залишків БпЛА.

Як відомо, під час ранкової атаки «Шахедів» 1 грудня у Миколаєві загорілася покрівля 9-поверхівки. Пожежу оперативно загасили.

Мешканці багатоповерхівки розповіли, що частина людей почула вибух і вийшла одразу, а дехто — навіть не зрозумів, що сталося.

