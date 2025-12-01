  • понеділок

    1 грудня, 2025

  • 7.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 1 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві

Уламки дрона, який впав на дах багатоповерхівки у Миколаєві 1 грудня. Фото: ДСНСУламки дрона, який впав на дах багатоповерхівки у Миколаєві 1 грудня. Фото: ДСНС

Мешканці постраждалого будинку у Миколаєві, куди 1 грудня влучив безпілотник, розповіли про ранковий обстріл.

Про це повідомляють «МикВісті».

За словами мешканців, дрон приземлився на дах багатоповерхівки. Він не вибухнув, але уламки спричинили невелику пожежу на покрівлі, яку оперативно ліквідували. На місці працювали вибухотехніки та рятувальники.

Мешканці багатоповерхівки кажуть, що частина людей почула вибух і вийшла одразу, а дехто — навіть не зрозумів, що сталося.

— Бахнуло, я спершу подумала, що десь далеко. Коли побачила огорожу біля під’їзду, зрозуміла, що сталося щось серйозне. Спочатку звук нагадував гудіння — подумала, що це машина. Потім зрозуміла, що щось не так. Я була в ліжку, роздягнута, не дали навіть розслабитись, — каже одна з жінок, що мешкає в багатоповерхівці, — розповідає одна жінка.

Мешканці Миколаєва розповіли про падіння дрона на будинок. Фото: МикВістіМешканці Миколаєва розповіли про падіння дрона на будинок. Фото: МикВісті

Мешканець будинку розповів, що зранку почув сильний удар: «щось влетіло прямо в будинок». За його словами, за кілька секунд почувся ще один.

— Зранку почув удар — щось сильно влетіло в будинок. Потім був другий. Одразу почало сипатися, я почув крики на вулиці: «Виходимо, виходимо!». Коли виглянув у вікно, здалося, що горить квартира в будинку навпроти — мабуть, відблиск. Насправді ж дрон вдарився в ліфтову будку і не вибухнув. Уламки посипалися вниз, але вогонь швидко згас. За часом у чаті — перший пролітав о 7:07, другий о 7:14. Відчуття було дуже тривожне, здавалося, що все летить просто в наш будинок, — розповів мешканець будинку у коментарі «МикВісті».

Дехто взагалі нічого не почув через розташування квартир. За словами людей, постраждалих серед сусідів немає — всі самостійно залишили будинок після появи огорожі та рятувальної техніки.

Представники служб повідомили, що бойову частину дрона вилучили і передадуть на слідчу експертизу для встановлення типу озброєння. На даху будинку після роботи вибухотехніків нічого не залишилося.

За словами командувача загону швидкого реагування Червоного Хреста Павла Бузника, евакуйовано чотирьох маломобільних мешканців та людей із 3 будинків.

Привіт! Я — Аліна Квітко, авторка цього матеріалу.

Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.

Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.

Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.

Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Аліна Квітко

Нагадаємо, що у неділю, 30 листопада, Миколаїв атакували безпілотники. Перший вибух пролунав близько 11:04. Згодом у місті було чути ще вибухи. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про небезпеку БпЛА. Після цього голова Миколаївської ОВА повідомив про пошкоджені вантажівки та пожежу на складі.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві «Шахед» впав на дах 9-поверхівки, але не здетонував: мешканців евакуювали
США та Україна назвали переговори у Флориді успішними
Російський дрон атакував автобус у Херсоні
Реклама

Читайте також:

новини

ДСНС показали бойову частину дрона, яка не розірвалася на даху будинку у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Там втрати води більше 50%», — заміну мереж у Корабельному районі коштом Данії планують почати у 2026 році

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві «Шахед» впав на дах 9-поверхівки, але не здетонував: мешканців евакуювали

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ми не готові, — Сєнкевич пояснив, чому Миколаїв не отримує «жодного євроцента» прямої допомоги від міжнародних партнерів

Анна Гакман
новини

У Миколаєві після скарг мешканців закрили небезпечні дірки в пошкодженому будинку на Алмазова

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон атакував автобус у Херсоні
США та Україна назвали переговори у Флориді успішними
У Миколаєві «Шахед» впав на дах 9-поверхівки, але не здетонував: мешканців евакуювали

«Там втрати води більше 50%», — заміну мереж у Корабельному районі коштом Данії планують почати у 2026 році

4 години тому

У Миколаєві під кінець року планують закупити 68 нових світлофорів

Головне сьогодні