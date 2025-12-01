«Люди на вулиці кричали виходити», — мешканці багатоповерхівки, на яку впав дрон в Миколаєві

Уламки дрона, який впав на дах багатоповерхівки у Миколаєві 1 грудня. Фото: ДСНС

Мешканці постраждалого будинку у Миколаєві, куди 1 грудня влучив безпілотник, розповіли про ранковий обстріл.

Про це повідомляють «МикВісті».

За словами мешканців, дрон приземлився на дах багатоповерхівки. Він не вибухнув, але уламки спричинили невелику пожежу на покрівлі, яку оперативно ліквідували. На місці працювали вибухотехніки та рятувальники.

Мешканці багатоповерхівки кажуть, що частина людей почула вибух і вийшла одразу, а дехто — навіть не зрозумів, що сталося.

— Бахнуло, я спершу подумала, що десь далеко. Коли побачила огорожу біля під’їзду, зрозуміла, що сталося щось серйозне. Спочатку звук нагадував гудіння — подумала, що це машина. Потім зрозуміла, що щось не так. Я була в ліжку, роздягнута, не дали навіть розслабитись, — каже одна з жінок, що мешкає в багатоповерхівці, — розповідає одна жінка.

Мешканці Миколаєва розповіли про падіння дрона на будинок. Фото: МикВісті

Мешканець будинку розповів, що зранку почув сильний удар: «щось влетіло прямо в будинок». За його словами, за кілька секунд почувся ще один.

— Зранку почув удар — щось сильно влетіло в будинок. Потім був другий. Одразу почало сипатися, я почув крики на вулиці: «Виходимо, виходимо!». Коли виглянув у вікно, здалося, що горить квартира в будинку навпроти — мабуть, відблиск. Насправді ж дрон вдарився в ліфтову будку і не вибухнув. Уламки посипалися вниз, але вогонь швидко згас. За часом у чаті — перший пролітав о 7:07, другий о 7:14. Відчуття було дуже тривожне, здавалося, що все летить просто в наш будинок, — розповів мешканець будинку у коментарі «МикВісті».

Дехто взагалі нічого не почув через розташування квартир. За словами людей, постраждалих серед сусідів немає — всі самостійно залишили будинок після появи огорожі та рятувальної техніки.

Представники служб повідомили, що бойову частину дрона вилучили і передадуть на слідчу експертизу для встановлення типу озброєння. На даху будинку після роботи вибухотехніків нічого не залишилося.

За словами командувача загону швидкого реагування Червоного Хреста Павла Бузника, евакуйовано чотирьох маломобільних мешканців та людей із 3 будинків.

