У Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Парубія: що відомо

Андрій Парубій у залі Верховної Ради, 2018 рік. Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

У Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Правоохоронці не називають імені убитого, однак «Суспільне» з посиланням на джерела пише, що йдеться саме про Андрія Парубія.

За даними правоохоронців, вбивство трапилося 30 серпня близько опівдня у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що стрільця уже розшукує поліція.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства.

Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

За даними «Суспільного», нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки. А «РБК-Україна» пише, що на місці вбивства знайшли щонайменше 7 гільз.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Загиблий Андрій Парубій на місці злочину. Фото: Офіс генерального прокурора

Андрій Парубій народився на Львівщині у місті Шептицький. Освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка та у Львівській політехніці.

Політичну кар’єру він почав із роботи у Львівській обласній раді, де він працював депутатом, а згодом став заступником голови. З 2007 по 2012 роки Парубій був народним депутатом України 6 скликання від блоку «Наша Україна — Народна самооборона».

Під час Революції Гідності був її активним учасником та був фактичним комендантом і очільником наметового містечка та керівником загонів Самооборони Майдану. Після того у 2014 році він став секретарем РНБО, однак пропрацював на цій посаді менше ніж пів року.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради, замінивши на цій посаді Володимира Гройсмана, який став прем’єр-міністром. Парубій працював головою парламенту до 28 серпня 2019 року.

Нагадаємо, у липні 2024 року невідомий стріляв у Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. Пізніше жінка померла у лікарні.