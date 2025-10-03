  • пʼятниця

СБУ: вбивство Андрія Парубія організували спецслужби Росії, виконавець понад рік працював на ворога

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Нацполіція УкраїниПідозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Нацполіція України

Чоловіку, якого підозрюють у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, змінили кваліфікацію: слідство встановило, що він понад рік співпрацював з російськими спецслужбами, які замовили вбивство депутата.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Так, за даними слідства, підозрюваний — Михайло Сцельніков — був завербований російськими спецслужбами близько року тому. Після вербування він регулярно отримував від них завдання та звітував про їх виконання.

Зокрема, Сцельніков збирав інформацію про дислокацію Сил оборони, передавав ворогу координати та намагався відстежувати рух українських залізничних ешелонів із пальним.

Коли його діяльність визнали достатньо «ефективною», російські спецслужби поставили перед ним нове завдання — вбивство Андрія Парубія. Для цього підозрюваний відстежував повсякденний розклад депутата, його маршрути пересування, а також готував план втечі за кордон після злочину.

Зрештою правоохоронці запобігли реалізації цих планів.

Нині чоловіку повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата у зв’язку з його державною діяльністю.

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові провели спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Вже протягом перших 36 годин після вбивства поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Тоді Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.

2 вересня підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному під час судового засідання. Він назвав свої дії «помстою особисто українській владі».

Центральна виборча комісія України визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою. Це сталося після того, як Верховна Рада достроково припинила повноваження Андрія Парубія.

Згодом, Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

