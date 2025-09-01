Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У вбивстві Андрія Парубія простежується «російський слід», — СБУ

Фотографія з затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: СБУФотографія з затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.

Як повідомив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко, відповідні дані правоохоронці отримали під час першочергових слідчо-оперативних заходів із підозрюваним після його затримання.

— Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази, — наголосив Онищенко.

Нагадаємо, у ніч з 31 серпня на 1 вересня співробітники СБУ, Національної поліції та Офісу Генпрокурора затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві депутата. Правоохоронці вийшли на його слід уже протягом 24 годин після нападу, а за 36 годин здійснили затримання.

Дії обвинуваченого наразі кваліфіковано за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) та частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Контекст

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Згодом поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.

