Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, — нардеп

Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. Архівне фото: УНІАН

За пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив нардеп фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв.

— Ми будемо з цим обовʼязково розбиратися, тому що пів року тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози, — сказав він.

В Управлінні державної охорони пояснили, що Андрій Парубій не входив до переліку посадовців, яким надають держохорону, а це зокрема: голова Верховної Ради України, прем’єр-міністр України, голова Конституційного суду України, голова Верховного суду, перший заступник голови Верховної Ради України, перший віцепрем’єр-міністр України, міністр закордонних справ України, генеральний прокурор, міністр оборони України, заступник голови Верховної Ради України.

Андрій Парубій та його родина могли отримати держохорону, коли посадовець обіймав посаду голови Верховної Ради України у 2016—2019 роках. А також упродовж одного року після того, як ці повноваження закінчились.

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.