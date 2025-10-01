Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

Андрію Парубію присвоїли звання Героя України. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння посмертно звання Героїв України кільком видатним громадянам. Серед них і колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій, убитий 30 серпня у Львові.

У документі зазначається, що Парубія відзначений «за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність».

Андрію Парубію присвоїли звання Героя України. Скриншот Указу президента

Звання Героя України посмертно також отримали:

Геннадій Афанасьєв — кримський активіст, військовий і колишній політв’язень Кремля, який загинув на фронті 21 грудня 2022 року;

Степан Чубенко — 16-річний школяр із Краматорська, убитий бойовиками «ДНР» у 2014 році;

Володимир Вакуленко — письменник, волонтер і учасник Революції Гідності, вбитий російськими окупантами у 2022 році на Харківщині.

Глава держави в Telegram зазначив, що з початку повномасштабної війни звання Героя України отримували тільки захисники — українці, які надзвичайно проявили себе в бойових умовах, захисті держави, позицій і українців. 722 людини отримали це звання, з них 445 — посмертно. Зеленський додав, що в День захисників і захисниць Україна розширює цю традицію пошани та вдячності.

— Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни — Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові провели спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Вже протягом перших 36 годин після вбивства поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Тоді Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.



2 вересня підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному під час судового засідання. Він назвав свої дії «помстою особисто українській владі».

Центральна виборча комісія України визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою. Це сталося після того, як Верховна Рада достроково припинила повноваження Андрія Парубія.