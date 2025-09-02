Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    2 вересня, 2025

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVEПідозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному під час судового засідання 2 вересня. Він назвав своєї дії «помстою особисто українській владі»

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на «Новини.Live».

Сьогодні о 13:00 у Львові розпочалося засідання, де суд обиратиме запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві депутата Андрія Парубія. Під час судового процесу чоловік публічно зіснався, що винний у злочину

— Я хочу, щоб мене швидше засудили, обміняли на військовополонених і я поїхав у Росію шукати тіло свого сина, — заявив чоловік.

Він також додав, що інформація про те, що його шантажували представники спецслужб Росії, не відповідає дійсності, і він вбив Парубія з власної ініціативи.

На питання чому ціллю став саме Андрій Парубій підозрюваний заявив, що «він просто був поруч».

— Я живу у Вінниці. Він просто був поруч. Якби був Петя (Порошенко – ред.), то був би Петя, — зазначив він.

Дії обвинуваченого раніше кваліфікували за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) та частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Cуд триває.

Контекст

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Згодом поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.

Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.

новини

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Вранці там аврал. Як дітям ходити в школу?», — миколаївці просять відновити світлофори біля 52-ї гімназії у Лісках

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Аліса Мелік-Адамян
