У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

2 вересня у Миколаєві відбулася панахида за загиблим колишнім головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. На акції зібралося близько двох десятків людей.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Вшанувати пам’ять ексспікера Верховної Ради прийшли як звичайні мешканці міста, так і політики, громадські діячі й учасники Революції Гідності. У сквері Ради Європи, біля пам’ятника Героям Небесної Сотні, містяни приносили квіти та запалювали лампадки на згадку про Андрія Парубія.

Розпочалася акція з поминальної молитви за загиблим.

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті«

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

Після цього з словом виступив колишній мовний омбудсмен, ексголова Миколаївської облради та народний депутат попередніх скликань Тарас Кремінь. Він наголосив, що ця зустріч, хоч і була організована спонтанно, проте стала виявом спільних настроїв усіх українців — ненависті до російської агресії та пошани до тих, хто віддав життя за свободу нашої держави.

— Дуже прикро визнавати, що крім російських пуль й численних ракетних обстрілів, які руйнують наші міста та села, і серед наших вулиць в різних куточках держави продовжує тривати справжня боротьба і полювання на громадян України, на освітян, на патріотів, на військових, яких принижують, яких добивають, позбавляють можливостей і прав. Але сьогоднішня наша зустріч це велика повага і вдячність великому сину України Андрію Парубію, — зазначив Тарас Кремінь.

Тарас Кремінь під час панахиди за загиблим Андрієм Парубієм. Фото: «МикВісті»

Він підкреслив важливу роль, яку відіграв колишній голова Верховної Ради у період Революції Гідності та на початку російської агресії проти України, зокрема й для Миколаївщини.

— Особисто я хочу сказати Андрію Парубію за те, що він багато зробив для кожного з нас, для демократичних сил Миколаївщини, для опозиції. Коли завирував вогонь Революції, Андрій Парубій став комендантом. А коли горіла столиця, коли тікали з владних кабінетів ті, хто мають право дивитися нам в очі, Андрій Парубій став секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Нагадаю, це були часи, коли проросійські сили блокували мости, намагалися захопити будівлі окремих правоохоронних органів, органи місцевого самоврядування і провести умовні «вибори». Тодішній, один із перших, візитів секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Парубія до Миколаївщини — це була величезна підтримка для нас, для демократичних сил, для рішучості, для боротьби, — наголосив політик.

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті» У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

Своїми спогадами про політика поділилися ті, хто знав його особисто. Зокрема до учасників акції звернулися колишній керівник ТРК «Миколаїв» Ярослав Індиков, представник громадської організації «Справа громад» Сергій Самоуков та депутат Миколаївської обласної ради (фракція «Пропозиція») Валентин Бойко. Вони відзначили, що Андрій Парубій був відвертою та простою людиною, яка щиро дбала про Україну, а тому новина про його загибель стала болючим ударом.

Колишній керівник ТРК «Миколаїв» Ярослав Індиков, представник громадської організації «Справа громад» Сергій Самоуков та депутат Миколаївської обласної ради фракції «Пропозиція» Валентин Бойко на поминальній акції. Фото: «МикВісті»

— Андрій саме за вільну країну вільних людей боровся, за це і загинув, — додав колишній народний депутат Вадим Підберезняк.

Окрім Андрія Парубія, під час панахиди згадали й Героїв Небесної сотні, а також усіх українців, які віддали життя у боротьбі за незалежність держави.

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія. Фото: «МикВісті»

Контекст

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові провели спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Вже протягом перших 36 годин після вбивства поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Тоді Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.



2 вересня підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному під час судового засідання. Він назвав свої дії «помстою особисто українській владі».