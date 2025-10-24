Арешт без права застави: підозрюваному у вбивстві Парубія продовжили запобіжний захід

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія продовжили арешт. Фото: Суспільне

У п’ятницю, 24 жовтня, Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід для Михайла Сцельнікова. Чоловіка підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія та державній зраді, за що йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляє «Суспільне», під час засідання прокурор наголосив на необхідності продовження запобіжного заходу.

— Хочу звернути увагу шановного суду на те, що з моменту обрання першочергового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Сцельнікова змінився ряд обставин. Зокрема, 3 жовтня 2025 року змінено підозру обвинуваченому, додатково його дії кваліфіковані за ч.2 ст. 111 ККУ, а саме державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Як зазначалось самим обвинуваченим на попередньому засіданні та при його допиті, він даний злочин вчинив з метою того, щоб потрапити на територію РФ, що підтверджує ризик того, що він зможе, якщо не застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ухилятися від органів досудового розслідування і суду, — зачитав прокурор.

Сам Михайло Сцельніков не заперечував проти продовження арешту, а його адвокат заявив, що покладається на рішення суду.

Реклама

До матеріалів клопотання долучили протоколи слідчих дій, експертні висновки, а також свідчення та пояснення свідків.

Суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою Сцельнікова без права застави ще на 60 діб.

Як повідомив прокурор Микола Мерет, справа наразі перебуває на стадії досудового розслідування, яке суд продовжив до шести місяців. У межах провадження триває понад 80 експертиз, що вимагає значного часу.

— Є такі випадки, де одна експертиза проводиться, а інша чекає, поки проведе експерт однієї спеціалізації, тому є певний час, який необхідно почекати для отримання висновків, — пояснює прокурор.

Головний прокурор Львівщини відмовився коментувати, чи знайдено зброю, з якої було вбито Андрія Парубія. Водночас він повідомив, що Сцельніков співпрацює зі слідством, дає покази та визнав провину у вбивстві. Зокрема, підписав відповідні протоколи допитів.

За словами прокурора, підозру у державній зраді висунуто пізніше, після огляду телефону підозрюваного, де виявили дані, що свідчать про зв’язки з російською стороною.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові провели спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Вже протягом перших 36 годин після вбивства поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Тоді Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.

2 вересня підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному під час судового засідання. Він назвав свої дії «помстою особисто українській владі».

Центральна виборча комісія України визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою. Це сталося після того, як Верховна Рада достроково припинила повноваження Андрія Парубія.

Згодом, Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України.